POL-OF: 1. Kühlergrill ausgebaut: Zeugen gesucht!; Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugen gesucht!; und mehr

1. Kühlergrill ausgebaut: Zeugen gesucht! - Hanau / Steinheim

(fg) Unbekannte Fahrzeugteilediebe waren am Freitag in der Otto-Hahn-Straße (20er-Hausnummern) an einem abgeparkten Skoda Superb zugange und bauten unter anderem den Kühlergrill aus. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr am Morgen öffneten die Täter die Motorhaube und hantierten anschließend am Wagen herum. Letztlich bauten sie den Kühlergrill, den vorderen Scheinwerfer der Beifahrerseite sowie beide Nebelscheinwerfer aus. Durch das Ausbauen der Teile entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer: Zeugen gesucht! - Gelnhausen

(fg) Die Holzverkleidung eines Geräteschuppens und ein hölzerner Plakataufsteller brannten am Freitagmorgen im Bereich der Straße "Im Weiherfeld" (30er-Hausnummern) / Clamecystraße (einstellige Hausnummern) und wurden hierdurch leicht beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen. Anwohner hatten die Polizei gegen 5.15 Uhr verständigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht im Schneitweg - Schlüchtern / Wallroth

(fg) Nach einer Unfallflucht im Schneitweg neben einem dortigen Gasthof (Wallrother Bauerngarten) sucht die Polizei in Schlüchtern nach Zeugen.

Eine Ford-Fahrerin hatte ihr Auto am Mittwoch, gegen 17 Uhr, unmittelbar neben dem Gasthof geparkt. Als sie gegen 20.30 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am gesamten Heck fest. Aufgrund des entstandenen Schadens dürfte ein größeres Fahrzeug den Unfall verursacht haben. Ohne sich zu kümmern, machte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer davon. Hinweise zur Unfallflucht bitte an die Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

18.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

