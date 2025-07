Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Neuer Dienststellenleiter der Polizeistation in Bad Orb Franz Josef Hiery setzt auf Dialog und Präsenz

Bad Orb

(cl) Die Polizeistation in Bad Orb hat einen neuen Dienststellenleiter: der Erste Kriminalhauptkommissar Franz Josef Hiery wurde am Freitagvormittag durch Vizepräsidentin Anja Wetz des Polizeipräsidiums Südosthessen offiziell in sein Amt eingeführt. Das erklärte Ziel des erfahrenen Kriminalpolizisten: Präsenz zeigen und offene Kommunikation. Hiery folgt auf Axel Pauli, der kürzlich nach vielen erfolgreichen Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6070314)

"Bad Orb ist eine lebenswerte Stadt mit einer sehr geringen Kriminalitätsbelastung," erklärt Hiery. "Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern unter anderem das Ergebnis guter Polizeiarbeit. Diesen Weg will ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen fortsetzen."

Neben der klassischen Polizeiarbeit setzt Hiery, der als Dienststellenleiter nun für die vier Kommunen Bad Orb, Bad Soden-Salmünster, Jossgrund und Flörsbachtal zuständig sein wird, vor allem auf den direkten Austausch: So wird ab dem 4. August 2025 die Station durch Polizeioberkommissarin Susen Pradel als neue Schutzfrau vor Ort personell verstärkt. "Wir möchten jederzeit ansprechbar sein - nicht nur im Notfall, sondern auch wenn es um Sorgen oder Fragen geht", betont Hiery. Denn Kommunikation sei der Schlüssel, um Vertrauen weiter auszubauen und das Sicherheitsgefühl zu stärken.

Die Installation der Schutzfrau vor Ort ist hierfür ein wichtiger Baustein. Sie wird Bürgersprechstunden anbieten und bei Veranstaltungen anwesend sein, bei denen sich Bürgerinnen und Bürgern direkt mit Fragen, Anregungen und Anliegen an die Polizei wenden können. "Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu ersetzen", so Hiery.

Der Leiter der Polizeistation ist für rund 30.000 Menschen zuständig und arbeitet eng mit den benachbarten Dienststellen sowie den örtlichen Stadtverwaltungen zusammen, um für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. Die Kurstadt Bad Orb im Main-Kinzig-Kreis, die seit 2019 auch KOMPASS-Kommune ist, zählt seit Jahren zu den sichersten Städten der Region; so gingen die registrierten Straftaten im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Prozent zurück. Mit dem neuen Dienststellenleiter an der Spitze der Polizeistation soll das auch in Zukunft so bleiben.

Zur Person:

Der im Saarland geborene und im Main-Kinzig-Kreis wohnende Franz Josef Hiery ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. In seinen mittlerweile über 30 Dienstjahren kann er auf zahlreiche Verwendungen in unterschiedlichsten Tätigkeitsfeldern zurückblicken. Seine Laufbahn bei der Hessischen Polizei begann er bei der Bereitschaftspolizei in Mühlheim am Main. In den darauffolgenden Jahrzehnten war der passionierte Wassersportler unter anderem in verschiedenen Funktionen bei der Regionalen Kriminalinspektion in Gelnhausen und bei der Polizeidirektion Main-Kinzig eingesetzt. Zuletzt hatte er das Hauptamt als behördlicher Datenschutzbeauftragter für das gesamte Polizeipräsidium Südosthessen inne, ehe er nun offiziell zum Leiter der Polizeistation in Bad Orb ernannt wurde.

18.07.2025

