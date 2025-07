POL-OF: Blitzermeldung

Hanau (ots) - (fg) Nur kurz nach Notrufeingang stellten Polizeibeamte am Donnerstag vier Jugendliche, die zuvor in der Salzstraße mit waffenähnlichen Gegenständen hantiert haben sollen. Um kurz vor 18 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin ihre Beobachtungen mit. Mehrere Streifenwagen machten sich daher umgehend auf den Weg in die Hanauer Innenstadt und stellten kurz ...

mehr