Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ermittlungen nach Detonation in Restaurant

Offenbach am Main (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(cl) Nach der Detonation an einem Restaurant in der Kaiserleistraße am Donnerstagmorgen dauern die kriminalpolizeilichen Ermittlungen weiterhin an. Wie bereits berichtet, war es gegen 6.45 Uhr zu einer Detonation gekommen, in deren Folge das betroffene Lokal beschädigt wurde. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Im Rahmen der Spurensicherungsmaßnahmen und der ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine vorsätzliche Straftat. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kaiserleistraße gemacht haben, werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter werden gebeten, sich bei Rückfragen zu dieser Meldung an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell