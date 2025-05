POL-FR: Waldshut: Raub in Unterführung

Freiburg (ots) - Am Freitag, 02.05.2025, in der Zeit zwischen 09:50 Uhr und 15:41 Uhr, parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des Tennisplatzes in St. Märgen. Als sie gegen 15:40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden auf der linken hinteren Seite des Pkws fest. An dem Auto sind rote Lackantragungen erkennbar. Personen, ...

mehr