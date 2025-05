Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen: Alkoholisiert mit dem Auto gegen Baum, Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 04.05.2025, gegen 23:00 Uhr befuhr ein 43-jähriger Autofahrer die Göschweiler Straße, als er kurz nach der Einmündung "Am Reichberg" in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem Baum kollidierte. In der Folge wurde sein Auto nach links abgewiesen, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 43-jährige Mann wurde zwar verletzt, konnte sich jedoch selbständig aus dem Pkw befreien. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeireviers Titisee-Neustadt wurde bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab eine nicht unerhebliche Alkoholisierung. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Behandlung in eine Klinik verbracht. Neben der Polizei waren Rettungskräfte des DRK sowie der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen vor Ort, das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallörtlichkeit abtransportiert.

