Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Fahrzeugbrand auf der Landstraße 126

Freiburg (ots)

Am Samstag, 03.05.2025, gegen 14.35 Uhr, geriet ein Pkw auf der Landstraße 126 in Brand. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 126 bergwärts, als er Brandgeruch wahrnahm und Rauch im Fahrzeuginnenraum bemerkte. Im Bereich des Wasenliftes konnte er seinen Pkw in einer Ausbuchtung anhalten und seine Mitfahrerin und er den Pkw unverletzt verlassen. Mittels eines mitgeführten Feuerlöschers leitete der 52-Jährige daraufhin die Brandbekämpfung ein und konnte so wohl einen Vollbrand es Pkws verhindern. Die Feuerwehr war noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt angenommen. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

