Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Unfall zwischen Motorrad und Pkw - ein Verletzter - vier Fahrzeuge beschädigt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad wurden am Freitag, 02.05.2025, kurz vor 13.00 Uhr, ein 31-jähriger Motorradfahrer verletzt und in der Folge insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer und ein 31-jähriger Motorradfahrer befuhren in dieser Reihenfolge die Landstraße 126 von Muggenbrunn kommend in Richtung Aftersteg. Nach der Haarnadelkurve bei den Todtnauer Wasserfällen beabsichtigte der 35-jährige Pkw-Fahrer nach links auf die gegenüberliegenden Parkplätze abzubiegen. Gleichzeitig beabsichtigte wohl der 31-jährige Motorradfahrer den vor ihm abbiegenden Pkw zu überholen. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31-Jährige wurde von seinem Motorrad abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn. Das Motorrad rollte zunächst weiter und kam nach etwa 30 Metern nach rechts von der Fahrbahn ab. Rollte dann im Bogen wieder auf die Fahrbahn zurück und kam nach etwa 100 Metern nach links von der Fahrbahn ab, wo es mit zwei geparkten Pkws kollidierte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in Krankenhaus. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell