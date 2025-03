Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Fleischereibetrieb in Rheden -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru) Am 23.03.2025 drangen bislang unbekannte Täter gegen 01.10 Uhr in Rheden in einen Fleischereibetrieb ein, indem sie die Scheibe der Eingangstür einschlugen. In den Räumlichkeiten gingen die Täter mehrere Waren- bzw. Wechselgeldautomaten an und entwendeten daraus Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe. An den Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Nach Tatbegehung verließen die Täter umgehend das Objekt. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

