Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Benzinrasenmäher in Brand gesetzt, Vollbrand verhindert, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 02.05.2025, gegen 18:41 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen Bezinrasenmäher von einem Anwesen in der Friedhofstraße in Titisee-Neustadt. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde der Rasenmäher über das Gelände des Alten Friedhofs in ein in der Nähe befindliches Gebäude, in den dortigen Keller verbracht und in Brand gesetzt. Anschließend flüchtete die Täterschaft in Richtung Mozartstraße. Durch die Hitze- und Flammenentwicklung wurde der Kellerbereich des Gebäudes stark beschädigt. Nur durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt konnte ein Gebäudebrand verhindert werden. Der Sachschaden am Brandobjekt beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Personen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell