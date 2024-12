Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Gewaltdelikt - 41-Jähriger verstorben ++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++ Ladendieb fällt auf - Diebesgut bleibt im Supermarkt ++ E-Scooter entwendet - Jugendlicher verdächtig ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch am Tage

Im Verlaufe des 18.12.2024 wurde die Seitentür eines Einfamilienhauses im Krötenkamp aufgehebelt. Im Objekt wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Es wurden unter anderem Silbermünzen im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Weiteres Diebesgut ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Nach Gewaltdelikt - 41-Jähriger verstorben

Nach einem Gewaltdelikt am 17.12.2024 wurde gegen einen 29-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen (siehe Pressemitteilung vom 18.12.2024). Der zunächst reanimierte 41-Jährige verstarb am Abend des 18.12.2024 im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun aufgrund eines Tötungsdeliktes.

Lüneburg - Außenspiegel beschädigt - drei PKW betroffen

Auf einem Parkplatz und bei einer Unterführung Am Wienebütteler Weg wurden die Außenspiegel von insgesamt drei geparkten PKW im Verlaufe des 17.12.2024 beschädigt. Dabei waren ein Ford Fiesta, ein Skoda Citigo und ein VW Up! betroffen. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Auf der Bundesstraße 191 zwischen Seybruch und Quickborn kam es am 18.12.2024 gegen 13:30 Uhr zu einem Auffahrunfall. Dabei fuhr ein Ford Edge hinter einem VW Tiguan, welcher verkehrsbedingt bremsen musste. Der Ford fuhr ihm daraufhin von hinten auf. Beide Fahrer im Alter von 59 und 63 Jahren wurden leichtverletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Lüchow - Reifen zerstochen

Am Nachmittag des 16.12.2024 wurden die Reifen eines in der Burgstraße abgestellten PKW der Marke "Renault" zerstochen. Der Sachschaden wird auf wenige hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb fällt auf - Diebesgut bleibt im Supermarkt

Ein 54-Jähriger wurde am 18.12.2024 gegen 13:45 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er drei Getränke-Dosen entwendete. Der Mitarbeiter sprach den Dieb an und meldete den Vorfall der Polizei. Das Diebesgut im Wert von gut 10 Euro verblieb im Supermarkt. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung wurde festgestellt, dass der Mann bereits eine Flasche im Supermarkt leerte.

Uelzen - E-Scooter entwendet - Jugendlicher verdächtig

Ein, bei einer Schule in der Wilhelm-Seedorf-Straße, abgestellter E-Scooter im Wert von wenigen hundert Euro wurde am 18.11.2024 gegen 12:00 Uhr entwendet. Mit Hilfe einer Ortungsapp wurde das Fahrzeug im Innenstadtbereich bei einem Jugendlichen festgestellt. Der E-Scooter wurde dem rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt. Ermittlungen gegen den Jugendlichen wurden eingeleitet.

Bad Bevensen - Ohne Fahrerlaubnis - 26-Jähriger verunfallt

Die Polizei wurde am 18.12.2024 gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte in der Jahnstraße gerufen. Dort wurde festgestellt, dass der Fahrer eines Opel Meriva die Kontrolle über seinen PKW verloren hat und mit einer Ampel kollidierte. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Eine Überprüfung des 26-Jährigen ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Uelzen - Nach Zusammenstoß mit E-Scooter - BMW-Fahrer entfernt sich

Bei dem Hammersteinkreisverkehr in Uelzen kam es am 18.12.2024 gegen 17:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 18 Jahre alter bevorrechtigter E-Scooter Fahrer wurde dort von einem schwarzen BMW mit Uelzener Kennzeichen erfasst. Er stürzte und verletzte sich leicht. Der BMW flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wrestedt - Unfall auf Bundesstraße - Hoher Sachschaden

Am 19.12.2024 gegen 00:30 Uhr befuhr ein 68 Jahre alter Fahrer eines VW Multivan mit Anhänger die Bundesstraße 4 aus Breitenhees kommend in Fahrtrichtung Suderburger Kreisel. Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Bäume. Der 68-Jährige wurde leichtverletzt. Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

