Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - Kontrollen am vergangenen Wochenende

Freiburg (ots)

Am Brückentag, am Freitag, 02.05.2025 sowie am Samstag, 03.05.2025, war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach auf beliebten Ausflugsstrecken präsent. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, insbesondere der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und des technischen Zustandes der Motorräder. Tagsüber fanden die Kontrollen an der Bundesstraße 317 zwischen Fahl und Zell im Wiesental, an der Landstraße 151 (Präg - Hochkopf), zudem an der Landstraße 123 (Wieden - Utzenfeld) sowie an der Kreisstraße 6352 (Kürnberg - Gersbach) statt. 30 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 15 Geschwindigkeitsverstöße und 13 Verstöße wegen technischen Mängeln.

Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell