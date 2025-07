Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zusammenstoß zwischen 50-jähriger Fußgängerin und Toyota; Kollision zwischen Kehrmaschine und Citroen; Gefährliche Körperverletzung - 53-Jähriger angegriffen; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zusammenstoß zwischen 50-jähriger Fußgängerin und Toyota: Zeugensuche! - Offenbach

(cw) Bei einer Kollision mit einem Toyota ist eine 50 Jahre alte Fußgängerin am Donnerstagmorgen auf dem Spessartring verletzt worden. Die Frau aus Offenbach überquerte nach ersten Ermittlungen gegen 6.20 Uhr bei "Grün" zeigender Fußgängerampel den Spessartring in Höhe der Waldstraße. Eine von der Waldstraße in den Spessartring einfahrende 23-jährige Toyota-Lenkerin, deren Ampel ebenfalls Grün gezeigt haben soll, stieß daraufhin mit ihr zusammen. Die 50-Jährige erlitt unter anderem Verletzungen am Ellbogen und kam in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen und insbesondere zur Schaltung der Ampelanlage machen können, melden sich bitten unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Auseinandersetzung in Bus: Busfahrer mit Reizgaspistole bedroht: Polizei ermittelt - Offenbach am Main

(fg) Ein 66-Jähriger soll am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Straße "Untere Grenzstraße" an der S-Bahn-Station Offenbach Ost in einem dortigen Bus den Fahrer mit einer "Pfefferpistole" bedroht haben, weshalb die Polizei nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Vorangegangen waren verbale Streitigkeiten zwischen dem Busfahrer und dem Fahrgast. Der Offenbacher gab gegenüber der Polizei an, dass er zuvor körperlich angegangen worden sei; eine entsprechende Gegenanzeige wurde daher gefertigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

3. Kollision zwischen Kehrmaschine und Citroen Picasso: Beteiligte kamen in Krankenhäuser - Offenbach am Main

(fg) Zu einer Kollision zwischen einer Kehrmaschine und einem Citroen Picasso kam es am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, in der Strahlenbergerstraße in Höhe eines Möbelgeschäfts (80er-Hausnummern). Der 50 Jahre alte Fahrer der Kehrmaschine und die 35-jährige Citroen-Fahrerin kamen nach dem Zusammenstoß zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Strahlenberger Straße ab der Abfahrt der Autobahn 661 voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen verrichtete der Kehrmaschinen-Lenker seine Arbeit und drehte sein Gefährt am Fahrbahnrand. Hierbei kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Citroen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

4. Versuchter Ladendiebstahl: Unbekannter flüchtete - Rödermark / Ober-Roden

(fg) Mit einem Einkaufswagen voller Waschmittel und Kaffee beabsichtigte ein 25 bis 30 Jahre alter Mann am Mittwochabend, gegen 20.10 Uhr, den Kassenbereich im LIDL in der Odenwaldstraße im Bereich der 70er-Hausnummern zu passieren. Eine Angestellte stellte den Mann, der daraufhin davonrannte und den Einkaufswagen zurückließ. Er stieg außerhalb des Marktes als Beifahrer in einen dunkelblauen VW Golf mit rumänischen Kennzeichenschildern und machte sich davon. Er hatte eine kräftige Statur, braunes Haupthaar mit kurzrasierten Seiten und einen Dreitagebart. Bekleidet war der Unbekannte mit einem karierten Hemd und einer dunkelblauen Weste.

5. Autoteilediebe waren unterwegs: Zeugen gesucht! - Dietzenbach / Heusenstamm

(cw) Unbekannte waren in Dietzenbach und Heusenstamm am Werk und hatten es auf die jeweiligen Frontscheinwerfer und Tachometer von abgeparkten Sprintern abgesehen. In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, kam es jeweils zu einem Diebstahl in der Waldstraße (70er Hausnummern) und in der Offenbacher Straße (20er-Hausnummern) in Dietzenbach. Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es auch in Heusenstamm (Eschenweg, 10er-Hausnummern) im Zeitraum von Dienstagmorgen, 1 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7.15 Uhr. Es wird derzeit von einem Gesamtsachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro ausgegangen.

In allen Fällen verschafften sich die Langfinger durch das Entfernen einer Fensterscheibe im vorderen Fahrzeugbereich Zugang ins Innere. Etwaige Tatzusammenhänge werden geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

6. Stoppschild missachtet und anschließend geflüchtet: Zeugenaufruf! - Neu-Isenburg

(cw) Die Beamten der Polizeistation Neu-Isenburg suchen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Leuschner-Straße / Friedrichstraße ereignete. Ein 85-jähriger Mann befuhr gegen 10.10 Uhr mit seinem Toyota die Wilhelm-Leuschner-Straße, als ihm, so die ersten Informationen, eine bislang unbekannte Frau offenbar die Vorfahrt genommen habe. Die Dame befuhr die Friedrichstraße und wollte offenbar in den Kreuzungsbereich einbiegen. Trotz des dortigen Stoppschildes übersah sie dabei jedoch den herannahenden Corolla und kollidierte mit diesem. Die Unfallverursacherin, die zwischen 70 und 80 Jahre war und weißes Haar hatte, soll sich nach kurzem Austausch von der Unfallstelle entfernt haben. An ihrem silbernen Fahrzeug soll der Frontbereich stark beschädigt sein. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf eine hohe vierstellige Summe. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 2902-0 entgegen.

7. Gefährliche Körperverletzung: 53-Jähriger angegriffen - Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(cw) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Mittwochabend in der Friedrichstraße im Bereich der 100er-Hausnummern bittet die Polizei um Hinweise. Gegen 20.10 Uhr soll es zu einem Angriff durch einen etwa 20 Jahre alten Unbekannten gekommen sein. Dieser soll mehrfach mit einer Pfefferpistole in Richtung des Neu-Isenburgers geschossen haben und anschließend in Richtung Heusenstamm geflüchtet sein. Der Angreifer wird als etwa 1,60 Meter groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er trug eine dunkle Jacke, eine Umhängetasche und eine graue Trainingshose. Seine Haare waren mit einer beigen Mütze bedeckt. Der Geschädigte klagte im Nachgang über einen Juckreiz im Gesicht. Zuvor soll es Streitigkeiten um eine umgeworfene Mülltonne gegeben haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06102 2902-0.

17.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell