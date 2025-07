Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Selbstanzeige nach Unfallflucht: Wessen Auto wurde beschädigt?; Faustschlag ins Gesicht - Zeugen gesucht!; Schwarzer Audi A3 gestohlen

1. Selbstanzeige nach Unfallflucht: Wessen Auto wurde beschädigt? - Hanau

(cw) Wessen Fahrzeug wurde am späten Montagabend im Bereich der Straße "Franz-Ludwig-von-Cancrin-Weg" (Höhe Hausnummer 32) beschädigt. Dieser Frage gehen jetzt Ermittler des Polizeireviers Hanau nach. Die Fahrerin eines braunen Autos erschien am Folgetag auf dem Revier und zeigte sich nach einer Unfallflucht selbst an. Die vermeintliche Verursacherin habe gegen 23 Uhr ein anderes Fahrzeug beim Ausparken touchiert. Hierbei sei sie ihren Pflichten als Unfallbeteiligte zunächst nicht nachgekommen. Hinweise auf das geschädigte Fahrzeug werden unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegengenommen.

2. Faustschlag ins Gesicht: Zeugen gesucht! - Hanau

(cw) Wer am Dienstag in der Dettinger Straße (einstellige Hausnummern) unterwegs war könnte Zeuge eines körperlichen Angriffs geworden sein. Gegen 17 Uhr soll ein 59-Jähriger im Nahbereich eines Supermarkts von einem bislang unbekannten Täter, der mit einem schwarzen E-Bike unterwegs war, unter anderem einen Schlag ins Gesicht bekommen haben. Der Angreifer war Mitte 20, etwa 1,60 Meter groß und hatte blonde kurze Haare. Außerdem trug er ein schwarzes T-Shirt und eine kurze graue Trainingshose. Zuvor soll es verbale Streitigkeiten im Bereich eines dortigen Zebrastreifens gegeben haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

3. Schwarzer Audi A3 gestohlen - Brachttal / Neuenschmidten

(fg) Autodiebe stahlen am Dienstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, einen in der Straße "Am Rohrberg" in einem dortigen Hof abgestellten Audi A3 und fuhren mit diesem davon. An dem Auto waren GN-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 15 angebracht. Die Kriminalpolizei hat den Wagen umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Nach einer ersten Einsicht in die Aufnahme einer installierten Videoüberwachung fuhren die Täter rückwärts aus der dortigen Einbahnstraße und flohen anschließend. Eine detaillierte Personenbeschreibung liegt der Polizei bislang nicht vor. Zeugen, die Hinweise auf den Autodiebstahl und den Verbleib des Wagens geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

