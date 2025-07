Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn: Zwei Insassen kamen in Krankenhäuser

Autobahn 45 und 3 / Autobahndreieck Seligenstadt (ots)

(fg) Am frühen Mittwochmorgen kam es im Bereich des Seligenstädter Dreiecks auf der Autobahn 45 / Autobahn 3 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der 22 Jahre alte VW-Fahrer schwere und die 22-jährige Beifahrerin lebensgefährliche Verletzungen davontrugen. Die beiden Insassen kamen in umliegende Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 22-Jährige gegen 1.15 Uhr auf der Autobahn 45 aus Gießen kommend in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Am Autobahndreieck Seligenstadt befuhr er mit seinem Polo zunächst die Tangente zur Autobahn 3 in Richtung Würzburg. Hierbei kam der 22-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete letztlich mit dem Wagen in einem Gebüsch. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens der Polizei aus Unterfranken und des Rettungsdienstes war die 22 Jahre alte Beifahrerin bereits reanimationspflichtig.

Ein aufmerksamer Autofahrer hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er im Vorbeifahren Scheinwerfer neben der Autobahn im dortigen Buschwerk beziehungsweise im Wald gesehen habe. Kurz nach der Meldung trafen dann erste Einsatzkräfte vor Ort ein.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und während der darauffolgenden Arbeiten eines hinzugezogenen Gutachters waren die Fahrspuren im dortigen Bereich zeitweise voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

16.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell