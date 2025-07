Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer sah die Auseinandersetzung im Lautzenhardtweg?; Einbruch in Pizzeria; Elektrogeräte aus Schuppen gestohlen; und mehr

1. Wer sah die Auseinandersetzung im Lautzenhardtweg? - Offenbach am Main

(fg) Im Lautzenhardtweg (einstellige Hausnummern) gerieten am Montagabend, kurz vor 20 Uhr, eine 50-Jährige und ein 25-Jähriger aneinander, weshalb die Polizei nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Nach verbalen Streitigkeiten habe der 25-Jährige die Offenbacherin am Kragen gepackt; hierbei wurde auch ihre Brille beschädigt. Die 50-Jährige habe daraufhin ihr Pfefferspray genommen und mit diesem in Richtung des Oberkörpers des Offenbachers gesprüht. Da das mitgeführte Pfefferspray verboten ist, wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Zeugen der Auseinandersetzung melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Zeugensuche: Einbruch in Pizzeria - Offenbach am Main

(fg) In eine Pizzeria in der Straße "Hafenallee" im Bereich der 30er-Hausnummern sind zwei Unbekannte am Montagmorgen, gegen 2 Uhr, eingedrungen und entwendeten die Kasse aus dem dortigen Verkaufsraum. Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich an das Gebäude, beschädigten ein Fliegengitter und kletterten im Anschluss durch das dahinterliegende Fenster ins Innere. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Küche und den Verkaufsraum, ehe sie mit der Kasse in Richtung Elisabeth-Selbert-Steg flüchteten. Aufgrund der vorhandenen Videoüberwachung liegen erste Hinweise auf die beiden Täter vor. Sie waren beide schlank, schwarz gekleidet und vermummt. Einer trug eine schwarze Baseballmütze. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

3. Elektrogeräte aus Schuppen von Vereinsgelände gestohlen - Offenbach am Main

(fg) Am Wochenende gelangten Unbekannte auf das Sportgelände in der Straße "Waldemar-Klein-Platz" und hebelten am dortigen Trainingsplatz drei Schuppen auf. Aus einem Schuppen, der als Lager für Gartengeräte genutzt wird, nahmen die Täter fünf elektrische Werkzeuge mit. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr und Montagmittag, 12.15 Uhr. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

4. Zeugen gesucht: Fünf Männer gingen Autobesitzerin an - Offenbach am Main

(fg) Fünf Unbekannte gingen am Sonntagabend zwischen 19 und 20 Uhr eine Fiat-Besitzerin in der Schäferstraße im Bereich der 20er-Hausnummern körperlich an und beleidigten diese, weshalb die Polizei nun ermittelt sowie Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen bat die 36 Jahre alte Frau die Männer, die an ihrem weißen Abarth lehnten und Bier tranken, sich zu entfernen. Im Rahmen dessen kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die fünf Täter die 36-Jährige umherschubsten. Des Weiteren soll einer der Männer die Frau derart gestoßen haben, sodass diese zu Boden stürzte und sich an den Knien verletzte. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Am Montagmorgen, um 6.30 Uhr, stellte die Besitzerin fest, dass ihr Auto in der Nacht beschädigt worden war. So wurden unter anderem der rechte Außenspiegel abgetreten und alle vier Reifen zerstochen. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro. Zudem wurden beide Kennzeichenschilder gestohlen.

Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zur Tat am Vorabend. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

5. Frau musste mit zum Polizeirevier: Ermittlungen wegen Volksverhetzung eingeleitet - Offenbach am Main

(fg) Gegen eine 48 Jahre alte Frau, die am Montag gegen 12 Uhr als Fahrgast in einem Bus der Linie 105 von Lauterborn in Richtung Marktplatz unterwegs war, wird nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Die Offenbacherin habe eine Businsassin ohne erkennbaren Grund verbal beleidigt. Zwei Mitarbeitende des Prüfdienstes beabsichtigten die Situation zu beruhigen. Daraufhin wurde die Mitarbeiterin ebenfalls verbal angegangen. Im Bus befanden sich rund 20 Fahrgäste. Eine Streifenwagenbesatzung brachte die 48-Jährige letztlich zum Polizeirevier, wo sie unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Die Kriminalpolizei bittet die Businsassin, welche beleidigt worden war sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Zeugensuche nach Sachbeschädigung: Starkstromkabel durchtrennt - Langen

(fg) Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 7.30 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Firmengelände in der Sehringstraße und durchtrennten mit einem Werkzeug eine dortige Starkstromleitung. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Zügige Festnahme: Mutmaßliche Diebin festgenommen - Dreieich / Buchschlag

(cw) Zügige Festnahme am Dienstagmorgen: Polizeibeamte nahmen eine Tatverdächtige, die zuvor Getränke aus einem Kühlschrank im Bereich einer Trinkhalle geräumt haben soll, vorläufig fest. Die maskierte Frau soll auf dem Gelände der Buchschlager Allee (einstellige Hausnummern) gegen 1.15 Uhr zunächst das Vorhängeschloss des Kühlschranks gewaltsam geöffnet und im Anschluss mehrere Flaschen an sich genommen haben. Bei der Tatausführung sei die 35-Jährige jedoch vom Betreiber, der zuvor eine Einbruchsmeldung auf sein Handy bekommen hatte, bis zum Eintreffen der Streifen festgehalten worden. Anschließend musste die Dame für weitere polizeiliche Maßnahmen vorübergehend mit auf die Polizeiwache. Auf sie kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls zu. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

