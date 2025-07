POL-OF: Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Zeugensuche!; Unbekannter sprühte Reizgas; Ermittlungen wegen Körperverletzung; und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Ermittlungen wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Auf zwei 22 Jahre alte Männer aus Hanau und Erlensee kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu. Die beiden sollen am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, auf der Frankfurter Landstraße unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen standen die beiden an der Ampelanlage in der Straße "Vor der Kinzigbrücke" und hätten nach der Schaltung auf "Grün" ihre Fahrzeuge, ein Golf R und ein VW Passat, stark beschleunigt. Hierbei sollen die beiden Autofahrer versucht haben durch ihre Fahrweise in kürzester Zeit die Höchstgeschwindigkeit zu erreichen.

Nach wenigen Metern wird die Fahrbahn im dortigen Bereich einspurig, weshalb sich der Golf R-Lenker zunächst hinter dem Passat einordnete. Kurz darauf habe er seinen Wagen über die durchgezogene Mittellinie auf die Gegenfahrbahn gelenkt, um anschließend den Passat zu überholen und einzuscheren. Da eine Gefährdung unbeteiligter Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden konnte, hielt die dahinterfahrende Streifenbesatzung die beiden Autos kurz darauf an. Die Streifenwagenbesatzung befand sich ebenfalls auf der Frankfurter Landstraße und konnte das Duo daher zeitnah anhalten. Die Ermittler bitten nun weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 zu melden.

2. Unbekannter sprühte Reizgas: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Unvermittelt und ohne Vorwarnung habe ein sportlich gekleideter Unbekannter im Alter von etwa 20 Jahren am Samstagmorgen, gegen 7.55 Uhr, in der Burgallee im Bereich der 50er-Hausnummern einen 22-Jährigen mit Reizgas besprüht. Nach dem Angriff sei der etwa 1,80 Meter große und dunkelhaarige Mann in Richtung der Philippsruher Allee davongerannt. Der 22-Jährige wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Wieso es zu dem Angriff kam, ist bislang nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

3. Ermittlungen wegen Körperverletzung: Zeugensuche! - Hanau

(fg) Drei Frauen gerieten am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, in der Straße "Vor der Kinzigbrücke" in einen zunächst verbalen Streit, der im weiteren Verlauf in gegenseitigen Angriffen mündete; die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 42-Jährige eine 62-Jährige in einen Busch geschubst und diese zudem geschlagen haben. Außerdem hätte die Hanauerin der 23 Jahre alten Begleiterin der 62-Jährigen ins Gesicht geschlagen.

Die 42-Jährige gibt an, dass sie an den Haaren gezogen worden sei; außerdem sei sie in den Schwitzkasten genommen worden. Die drei Beteiligten zogen sich allesamt leichte Verletzungen zu. Hinweise zu der Auseinandersetzung bitte an die Wache des Polizeireviers in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120.

4. Unfall mit Twingo verursacht: 20.000 Euro Schaden - Freigericht / Somborn

(fg) Am frühen Sonntagmorgen, gegen 1.45 Uhr, ereignete sich in der Theodor-Heuss-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Der 21 Jahre alte Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis hatte den schwarzen Kleinwagen offenbar zuvor in der Somborner Straße entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 21-Jährige mit dem schwarzen Kleinwagen die Theodor-Heuss-Straße aus Altenmittlau kommend in Richtung Somborn. Hierbei kam der Lenker nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen parkenden VW Golf. Im weiteren Verlauf geriet der Twingo ins Schlingern, überfuhr den Gehweg und prallte mit einem ebenfalls parkenden Cupra Formentor zusammen. An allen beteiligten Autos entstand erheblicher Sachschaden. Eine erste Überprüfung der eingesetzten Streife erhärtete den Verdacht, dass der 21-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln stand. Er musste daher mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Zudem besitzt der mutmaßliche Unfallverursacher wohl keinen Führerschein. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet; zudem kommt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls auf den jungen Mann zu. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

5. Fahrt endet nach Kollision im Schaufenster: Wer kann Hinweise geben? - Freigericht / Altenmittlau

(cw) Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen derzeit nach einem Unfallverursacher in der Burgstraße. Am Sonntagmorgen, gegen 2.40 Uhr, soll ersten Erkenntnissen zufolge ein Toyota-Fahrer einem ordnungsgemäß geparkten Peugeot im Bereich der einstelligen Hausnummern aufgefahren sein, sodass dieser anschließend quer zur Fahrbahn stand. Durch die Kollision, sei der blaue Corolla abgewiesen worden und frontal in den Ausstellungsraum eines Bestattungsunternehmens gefahren. Dort endete die Fahrt. Ein aufmerksamer Zeuge teilte mit, dass aus dem blauen Auto drei Personen geflüchtet seien. Eine habe er als circa 1,90 Meter groß beschrieben. Zudem habe die Person ein Hemd mit schwarzen und weißen Streifen getragen. Die Polizei stellte das unfallverursachende Fahrzeug, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von circa 12.000 Euro entstand, sicher. Es wurde anschließend abgeschleppt. Am grauen Peugeot wird der entstandene Schaden derzeit auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Der Ausstellungsraum weist einen Schaden von etwa 20.000 Euro vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699 entgegen.

6. Zeugensuche nach Angriff in einer Kneipe: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Gelnhausen

(cw) In einer Kneipe in der Bahnhofstraße (einstellige Hausnummern) kam es am Sonntagmorgen durch Unbekannte zu einem körperlichen Angriff auf einen 30-Jährigen. Zwei Gäste im Alter von 23 und 24 Jahren bemerkten die Attacke offenbar und sollen versucht haben zu schlichten. Hierbei soll einer der Unbekannten dem Jüngeren Schnittverletzungen im Bereich der Schulter, des Oberarms sowie des Oberschenkels zugefügt haben. Der 24-jährige Besucher bekam Schläge ins Gesicht und ging anschließend zu Boden. Ein 34 Jahre alter Zeuge konnte die Konfrontation schließlich beenden; die Täter flüchteten anschließend. Einer der Angreifer wird als 1,75 Meter groß und etwa 23 bis 24 Jahre alt beschrieben. Er soll von schmaler Statur gewesen sein und ein schwarzes T-Shirt sowie eine kurze blaue Hose getragen haben. Die Schnittverletzungen des Geschädigten wurden in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Polizei in Gelnhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 06151 827-0 um sachdienliche Hinweise.

7. Einbrecher waren in Getränkemarkt - Steinau an der Straße / Steinau

(fg) In einem Getränkemarkt in der Vogelsberger Straße (einstellige Hausnummern) waren Unbekannte am Samstagmorgen zugange und entwendeten Tabakwaren sowie Spirituosen. Der Einbruch fand zwischen 1.20 Uhr und 2.55 Uhr statt. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die beiden Täter eine Seitentür des Marktes auf und betraten anschließend den Innenraum, ehe sie mit ihrer Beute flohen. Die Einbrecher waren 1,70 bis 1,80 Meter groß, hatten eine normale Statur und waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Ihre Gesichter hatten sie mit Tüchern vermummt. Der am Markt entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

8. Unfallfahrer ermittelt: 18.000 Euro Schaden verursacht - Steinau an der Straße / Steinau

(fg) Nach einer Unfallflucht am Sonntagmorgen in der Straße "Bellinger Tor" (einstellige Hausnummern) ermittelte die Polizei zügig den mutmaßlichen Unfallfahrer; ein Anwohner hatte gegen 8.35 Uhr bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass soeben ein VW Golf gegen seine Hausfassade gefahren sei. Anschließend sei der Wagen noch ein Stück weitergefahren. Beim Eintreffen der Streife war der Unfallverursacher nicht mehr vor Ort. Der stark beschädigte VW konnte jedoch in der Nähe abgestellt aufgefunden werden. Bei der Überprüfung der Halteranschrift machten die Polizisten den mutmaßlichen Lenker ausfindig. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu. Der an der Hauswand entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

14.07.2025

