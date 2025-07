Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Handtasche gestohlen: Zeugen gesucht!; Genötigt, geschlagen und bedroht: Wer hat Hinweise zu Audi-Fahrer; Schrauben verloren; und mehr

1. Zeugen gesucht: Handtasche gestohlen - Offenbach

(cw) Circa 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit hagerer Statur, Kappe und dunklem Sportanzug: Mit dieser Beschreibung fahndet die Polizei in Offenbach nach einem Dieb, der am Sonntagabend in der Mainstraße (90er-Hausnummern) eine Handtasche gestohlen hat. Der Unbekannte verwickelte eine Passantin gegen 22 Uhr in ein Gespräch, bereicherte sich und flüchtete anschließend in Richtung Schloßstraße. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

2. Genötigt, geschlagen und bedroht: Wer hat Hinweise zu Audi-Fahrer? - B486/Langen

(fg) Nötigung im Straßenverkehr, Körperverletzung und Bedrohung: Diese Straftatbestände stehen im Raum, nachdem ein unbekannter Audi-Lenker einen Tesla-Fahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis am Donnerstagabend unter anderem geschlagen hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige mit seinem Beifahrer gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 486 aus Frankfurt kommend in Richtung Langen unterwegs. Ein Audi-Lenker habe dann unter anderem mehrfach Lichthupe gegeben, habe das Auto des 18-Jährigen überholt und zudem vorausfahrend mehrfach ohne erkennbaren Grund abgebremst. An einer Kreuzung, kurz nach der Abfahrt Langen, im Bereich der Brücke zur Autobahn 661 (Fahrtrichtung Frankfurt) sei der 50 bis 60 Jahre alte Fahrer dann aus dem silbernen Wagen ausgestiegen. Der Tesla-Fahrer habe nach eigenen Angaben sein Fenster heruntergelassen und gefragt, was los sei. Der Unbekannte habe dann unvermittelt mit der Faust in dessen Gesicht geschlagen. Außerdem hätte er mit einem Klappmesser gedroht. Danach stieg der dunkelhaarige Mann, der eine breite Statur hatte, in sein Auto und fuhr davon. Die Polizei in Langen sucht nun Zeugen, die das Fahrverhalten des Audi-Lenkers auf der Bundesstraße 486 und den Angriff an der Kreuzung gesehen haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

3. Schrauben verloren: zwei Autos beschädigt - Hainburg / Hainstadt

(fg) Der Verlust mehrerer Schrauben hatte vergangenen Dienstag (8. Juli 2025) die Beschädigung zweier Autos zur Folge. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Offenbacher Landstraße und passierte die Kreuzung "Auf das Loh". Hierbei verlor der Unbekannte mehrere Schnellbauschrauben, die sich sodann auf der Fahrbahn verteilten. Ein VW-Lenker und eine Mitsubishi-Fahrerin überführen mit ihren Autos die Schrauben und beschädigten ihre Reifen. Am Tiguan mussten zwei Reifen, am Mitsubishi ein Reifen gewechselt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Womöglich waren die Schrauben aus oder von einem Handwerkerfahrzeug gefallen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

4. Streife auf Flohmarkt unterwegs: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Markengesetz eingeleitet - Neu-Isenburg

(fg) Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Neu-Isenburg waren am Sonntag, gegen 13.30 Uhr, auf einem Flohmarkt in der Frankfurter Straße im Bereich der 120er-Hausnummern fußläufig unterwegs und stellten an einem Stand insgesamt 56 mutmaßlich gefälschte Gegenstände sicher. Gegen den 31-Jährigen Verkäufer wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Markengesetz ermittelt. Der Flohmarkt fand auf einem Baumarktparkplatz statt. Nach einer ersten Prüfung der Waren wurden die Bekleidungsstücke und Taschen sowie die Tageseinnahmen in Höhe von rund 105 Euro sichergestellt. Der Gesamtwert der Waren im Original hätte sich auf circa 17.000 Euro belaufen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

