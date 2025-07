Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Zeugenhinweis: Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer musste mit zum Revier; Zeugensuche nach Unfallflucht auf der A66

Hanau (ots)

1. Schnelle Festnahme nach Zeugenhinweis: Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer musste mit zum Revier - Hanau

(fg) Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen und dessen Hinweis nahmen Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer vorläufig fest. Der 23-Jährige soll gegen 12.40 Uhr einen Stromverteilungskasten in der Stettiner Straße mit einer Sprühdose und einem Lackstift beschmiert haben. Ein Zeuge hatte die Sachbeschädigung beobachtet und folgerichtig die Polizei informiert. Eine Streifenbesatzung machte den 23-Jährigen in einem angrenzenden Park ausfindig, nahm ihn vorläufig fest und brachte ihn zur Wache des Polizeireviers. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden die Beamten unter anderem eine Sprühdose auf. Das zuständige Sachgebiet Sprayer der Regionalen Ermittlungsgruppe in Hanau prüft derzeit, inwieweit der Verdächtigte für gleichgelagerte Taten verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen dahingehend laufen.

2. Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Autobahn 66 - Hanau

(fg) Auf rund 10.000 Euro wird der Schaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem dunkeln Fahrzeug am Dienstagabend, kurz nach 23 Uhr, auf der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Erlensee und Hanau-Nord in Fahrtrichtung Frankfurt verursacht hat. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun nach Zeugen.

Der Unbekannte soll nach einem Überholvorgang wieder zu früh auf die rechte Spur gefahren sein und den dort fahrenden Opel Astra, in dem ein 34-Jähriger aus Nidderau saß, gestreift haben. Daraufhin verlor der Opel-Lenker die Kontrolle über sein Auto, drehte sich mehrmals und kollidierte zwei Mal mit der rechten Schutzplanke. Der Verursacher machte sich einfach davon. Der 34-Jährige blieb unverletzt. Zeugen der Verkehrsunfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

11.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

