POL-OF: Wohnmobile ausgebrannt

Gem. Langen (ots)

Auf dem nördlichen Parkplatz des Langener Waldsees kam es abseits des Schwimmbetriebes am frühen Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, zu einer Rauchentwicklung, die weithin zu sehen war und deshalb zu einer Vielzahl an Notrufen führte. Vermutlich beim Austausch einer Gasflasche an einem Wohnmobil kam es zu einer Entzündung und das Fahrzeug brannte komplett aus. Der 61-jährige Besitzer wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Das Feuer griff auf zwei weitere Wohnmobile über, welche daneben geparkt waren. Das Zweite brannte ebenfalls komplett aus und das Dritte wurde erheblich beschädigt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen. Dennoch entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 400.000 Euro. Es wurde niemand weiteres verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbach am Main, 10.07.2025, PHK Scheerbaum (PvD)

