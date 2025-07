Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Roter Roller gestohlen; Bestattungswagen zerkratzt; Fensterscheibe von Schule beschädigt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Roter Piaggio-Roller gestohlen: Zeugen gesucht! - Offenbach am Main

(fg) Lenkradschloss geknackt und Roller gestohlen: Am Mittwoch entwendeten Unbekannte zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr einen in der Bertha-von-Suttner-Straße im Bereich der 10er-Hausnummern abgestellten roten Roller von Piaggio. An dem Zweirad war ein Kennzeichenschild mit der Ziffernfolge 342 angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des roten Rollers geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach.

2. Bestattungswagen zerkratzt: Zeugen gesucht - Offenbach am Main

(cw) Unbekannte haben am Mittwoch in der Ludwigstraße im Bereich der 30er-Hausnummern einen geparkten Mercedes Vito beschädigt. Zwischen 7.45 Uhr und 8.30 Uhr wurde ein Kratzer im Lack auf der gesamten Beifahrerseite des schwarzen Autos hinterlassen. Der Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 entgegen.

3. Uber-Fahrer angegriffen: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - Offenbach am Main

(fg) Ein Uber-Fahrer wurde am Samstagabend, gegen 22.50 Uhr, von drei Kunden beleidigt und körperlich angegangen, weshalb die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt und nach Zeugen sucht. Die Tat ereignete sich im Odenwaldring im Bereich der 140er-Hausnummern. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine etwa 22 Jahre alte und circa 1,55 Meter große Frau mit schwarzen Haaren eine Bierflasche in die Richtung des Fahrers geschmissen, diesen jedoch verfehlt. Ihr Begleiter, der etwa 1,75 Meter groß war und lange sowie dunkle Haare hatte, habe den Dienstleister am T-Shirt gepackt, sodass dieses zerriss. Außerdem sei der Fahrer mehrfach beleidigt worden. Bei der dritten Person handelte es sich um eine etwa 1,75 Meter große Frau mit schwarzen Haaren, die zu einem Zopf gebunden waren. Wieso es zu der Auseinandersetzung kam, steht bislang nicht fest. Zeugen, die das Trio beobachtet haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100.

4. Diebstahl abgebrochen: Wer sah die Täter? - Langen

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Mittwoch auf dem Hof einer Autovermietung in der Monzastraße (einstellige Hausnummern) zugange und zerschnitten jeweils den Frontstoßfänger eines BMW X6 und eines BMW 430i X Drive. Offenbar beabsichtigten die Unbekannten die Frontscheinwerfer zu entwenden. Hierbei wurden sie wohl gestört, weshalb sie die Diebstahlhandlung abbrachen. Der an den Autos entstandene Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Fensterscheibe von Schule beschädigt: Zeugen gesucht! - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Am Wochenende haben Unbekannte eine Fensterscheibe einer Schule in der Wiesbadener Straße (60er-Hausnummern) beschädigt, weshalb die Polizei wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

6. Bushaltestelle beschmiert: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung - Neu-Isenburg

(fg) Unbekannte Täter beschmierten vermutlich mit einem grün- beziehungsweise türkisfarbenen Lackstift die Bushaltestelle "Forsthaus Tannenwald" in der Friedensallee (170er-Hausnummern) mit einem Schriftzug. Die Sachbeschädigung wurde am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, festgestellt und der Polizei mitgeteilt. Nun wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt wurde zudem informiert. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 50 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

7. Unfallflucht: Wer hat die Ducati beschädigt? - Neu-Isenburg

(cw) Wer sich am Mittwochnachmittag, zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr, in der Gartenstraße (zweistellige Hausnummern) befand, ist möglicherweise Zeuge einer Unfallflucht geworden. Eine bislang unbekannte männliche Person kollidierte beim Rückwärtsfahren mit ihrem Kastenwagen, einem weißen VW Transporter, mit einem geparkten Motorrad, das hierdurch seitlich auf die Straße kippte und anschließend nicht mehr fahrbereit war. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.600 Euro. Der dunkelhaarige Lenker des Transporters, der etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur war, stellte das Zweirad wieder auf und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter 06102 2902-0.

8. E-Bike aus Mehrfamilienhaus geklaut: Zeugensuche! - Neu-Isenburg

(fg) Aus einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße (10er-Hausnummern) stahl ein Unbekannter zwischen Montagvormittag, 11 Uhr und Mittwochmittag, 12 Uhr, ein E-Bike von Telefunken. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Dieb über die Haustreppe in den Kellertrakt des Wohnhauses, durchsuchte die dortigen Räume und nahm das E-Bike mit. Am elektrischen Zweirad (Multitalent RC820) war eine schwarze Fahrradtasche am Gepäckträger angebracht. Zeugen, die Hinweise zum Fahrraddiebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg.

9. Land Rover geklaut und Unfall verursacht: Zeugensuche! - Egelsbach / Langen

(fg) Mit einem in der Woogstraße in Egelsbach geklauten Land Rover verursachten Unbekannte am Mittwochmorgen in der Straße "Alte Römerstraße" in Langen einen Verkehrsunfall; die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen zum Diebstahl und gleichzeitig auch den Verursacher des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der graue Land Rover in der Nacht zum Mittwoch von einer frei zugänglichen Parkfläche in der Woogstraße (50er-Hausnummern) entwendet. Offenbar befand sich der Autoschlüssel im unverschlossenen Wagen, an dem zur Tatzeit keine Kennzeichen angebracht waren. Anschließend entnahm der Täter mehrere Wasserkanister aus dem Land Rover und ließ diese zurück.

Gegen 5.30 Uhr kam es dann in der Straße "Alte Römerstraße" zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Rover-Lenker kam nach links von Fahrbahn ab und beschädigte den am Straßenrand geparkten Lastkraftwagen mit Anhänger. Der am Gespann entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit und stellte den Land Rover mehrere hundert Meter entfernt ab. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei zu melden.

10.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

