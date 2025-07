POL-OF: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: 38-Jährige leicht verletzt; Einbruch in Supermarkt; Vermisster wieder da

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen: 38-Jährige leicht verletzt - Hanau / Klein-Auheim

(fg) Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, zog sich eine 38 Jahre alte Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu; insgesamt entstand ein Schaden von rund 24.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 38-Jährige in ihrem Suzuki auf der Bundesstraße 45 im Bereich Hanau / Klein-Auheim in Fahrtrichtung Dieburg unterwegs. Vor dem Suzuki fuhren ein Maserati Levante und ein Opel Insignia. Aufgrund der Verkehrslage mussten der Opel und der dahinterfahrende Maserati abbremsen. Die Suzuki-Lenkerin übersah dies offenbar, sodass es zum Auffahrunfall kam. Der Maserati wurde hierbei auf den Opel geschoben. Ein Rettungswagen war zur medizinischen Versorgung der 38-Jährigen im Einsatz. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

2. Einbruch in Supermarkt: Zigaretten mitgenommen - Maintal

(cw) Einen Supermarkt in Hochstadt in der Konrad-Höhl-Straße haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen heimgesucht. Nachdem gegen 2.45 Uhr eine Zeugin die Polizei verständigt hatte, stellten die herbeigeeilten Ordnungshüter kurz darauf fest, dass eine Glasscheibe im Eingangsbereich zerstört worden war und die Täter hierüber in den Innenraum des Einkaufsmarktes gelangt waren. Dort entwendeten die Langfinger Zigaretten und flüchteten mit der Beute. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Vermisster ist wieder da - Maintal

(fg) Der seit Montag vermisste 69-Jährige ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

