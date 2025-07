Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Hinweis auf roten Mercedes: Polizei sucht weitere Zeugen; Bargeld geraubt - Kripo sucht Zeugen; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Hinweis auf roten Mercedes: Polizei sucht weitere Zeugen - Hanau

(fg) Bereits am 25. Juni 2025 (Mittwochabend) ereignete sich in der Straße "Am Steinheimer Tor" in Höhe des dortigen Kinos eine Unfallflucht, bei der ein Linienbus von einem roten Mercedes gestreift wurde. Die Polizei erhofft sich nun durch die Veröffentlichung weitere Hinweise zum Verursacher zu erlangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte der rote Wagen den haltenden Bus gegen 20.35 Uhr beim Vorbeifahren im Heckbereich der Fahrerseite. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Ohne sich zu kümmern, entfernte sich der Verursacher in seinem roten Cabrio in Richtung Steinheim.

Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Bargeld geraubt: Kripo sucht Zeugen - Maintal / Bischofsheim

(fg) Eine 36 Jahre alte Frau aus Maintal hob am Montagmorgen Bargeld an einem Geldautomaten in der Goethestraße im Bereich der einstelligen Hausnummern ab und verstaute das Geld in ihrer mitgeführten Handtasche. Anschließend lief die Frau die Goethestraße und die Straße "Am Kreuzstein" entlang, ehe sie in einen dortigen "Schleichweg" in Richtung Schillerstraße einbog. Dort trat unvermittelt ein Unbekannter von hinten an sie heran und bedrohte sie unter Vorhalt eines spitzen Gegenstands zur Herausgabe ihres Bargelds.

Nach der Übergabe des Geldes floh der Unbekannte in Richtung der Straße "Am Kreuzstein". Aufgrund der getätigten Aussage des Täters geht die Polizei davon aus, dass dieser die Frau bereits beim Geldabheben beobachtet hatte. Der Räuber war etwa 1,80 Meter groß. Die Tat fand zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr statt. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Mehrere Sätze Kompletträder aus Werkstatt entwendet - Gelnhausen / Hailer

(fg) Mehrere Sätze Kompletträder fehlen aus einer Werkstatt im Lützelhäuser Weg (einstellige Hausnummern) in Hailer. Unbekannte hatten sich mit einem Hebelwerkzeug Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und anschließend die Beute eingesackt. Ein Lieferant bemerkte den Einbruch am Montagabend, gegen 23.10 Uhr und alarmierte die Polizei. Offenbar nutzten die Diebe ein Fahrzeug zum Abtransport der Komplettsätze. Zeugen der Tat melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

4. Benzingenerator aus Schuppen geklaut - Sinntal / Neuengronau

(fg) Unbekannte haben zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Sonntagabend, 21 Uhr, einen weiß-roten Benzingenerator aus einer Scheune in der Junkerstraße (40er-Hausnummern) gestohlen. Um in die Scheune zu gelangen, wurde die Scheibe einer Seitentür zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

5. Einbruch in Geräteschuppen auf Modellflugplatz: Zeugensuche! - Sinntal / Altengronau

(fg) Zwischen 17.15 Uhr und 19 Uhr waren Unbekannte am Sonntag in einem Geräteschuppen auf einem Modellflugplatz in Altengronau zugange und entwendeten eine Gasflasche, einen Geräuschpegelmesser und eine Schnapsflasche; zudem entnahmen die Eindringlinge zwei Flaschen eines alkoholfreien Biermischgetränks. Da ein Spaziergänger auf die Unbekannten aufmerksam wurde, machten diese sich umgehend davon.

Nach der Anzeigenaufnahme des Einbruchs in den Geräteschuppen erhielten die Beamten Hinweise zu mehreren Jugendlichen, die an einer Schutzhütte ("Frauenberg") angetroffen werden konnten. Im Umfeld der Schutzhütte fanden die Ordnungshüter ein offenbar entwendetes Krad sowie ein nicht zugelassenes Kleinkraftrad. Die beiden Zweiräder wurden vorerst sichergestellt. An dem nicht zugelassenen Kleinkraftrad wurden an den beiden Seitenverkleidungen offenbar mit Filzstift aufgemalte Hakenkreuze festgestellt. Gegen den 16 Jahre alten Besitzer wurde unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an. Zeugen, die den Einbruch in den Geräteschuppen beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

08.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell