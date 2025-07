Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ford-Fahrer kam nach Unfall in Krankenhaus

Autobahn 66 / Steinau an der Straße

(fg) Bei regennasser Fahrbahn ereignete sich am Montagabend auf der Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Süd und Steinau an der Straße ein Verkehrsunfall, wobei sich ein 41-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis leichte Verletzungen zuzog. Er kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 18.20 Uhr verlor der 41-jährige Autofahrer in Höhe des Rastplatzes Weinberg Nord bei Steinau an der Straße die Kontrolle über seinen Ford Explorer. Grund hierfür könnte die regennasse Fahrbahn und damit einhergehendes Aquaplaning gewesen sein. Der Wagen kollidierte zunächst mit der rechten Schutzleitplanke und anschließend mit einem Verkehrsschild an der Parkplatzausfahrt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro. Aufgrund des Unfalls verteilten sich Trümmerteile über eine Strecke von rund 200 Metern entlang der Autobahn 66. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

08.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

