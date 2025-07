Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Raub in Einkaufsmarkt im Ginkgoring - in geklautem Kia geflüchtet: Zeugensuche!

Mainhausen / Mainflingen (ots)

(fg) Am Montagabend kam es gegen 20 Uhr zu einem Raub in einem Einkaufsmarkt im Ginkgoring (70er-Hausnummern), weshalb die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. Im Rahmen der Flucht sei der Täter als Beifahrer in einen schwarzen Kia Sportage mit OF-Kennzeichenschildern eingestiegen und davongefahren. Das Auto wurde, so der bisherige Ermittlungsstand, zwischen 17 und 20 Uhr in der Paradiesgasse in Hainstadt entwendet.

Nach bisherigen Ermittlungen betrat der Täter am Montagabend, gegen 20 Uhr, den Einkaufsmarkt und verschaffte sich unter dem Vorwand auf Toilette zu müssen Zugang zum Mitarbeiterbereich. Dort hielt er einem Mitarbeiter ein Messer vor, bedrohte diesen damit und entnahm letztlich Bargeld aus dem dortigen Tresor.

Dann flüchtete er mit seiner Beute aus dem Markt und rannte über den Parkplatz in Richtung der Zellhäuser Straße. Auf der Zellhäuser Straße stand laut unabhängiger Zeugen der Kia Sportage, in den der Täter einstieg. Das Fahrzeug sei dann in Richtung der Landesstraße 2310 davongefahren.

Der Täter war 1,75 Meter groß, hatte eine korpulente Statur, dunkelbraune Locken und dunkle Augen. Er trug einen Integralhelm mit dunklem Visier. Bekleidet war der Räuber mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl, der Fluchtroute des Wagens und dem Täter werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

