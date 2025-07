Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Kontrolle über Lastkraftwagen verloren: 150.000 Euro Schaden und Ladung auf Fahrbahn verteilt

Autobahn 45 / Hammersbach (ots)

(fg) Auf rund 150.000 Euro wird der Schaden geschätzt, der bei einem Alleinunfall einer Sattelzugmaschine am Montagvormittag auf der Autobahn 45 im Bereich der Tank- und Rastanlage Langen-Bergheim in Fahrtrichtung Aschaffenburg entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis kurz nach 11 Uhr auf der Autobahn 45 unterwegs, als er offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Gefährt verlor. Die Sattelzugmaschine geriet nach links in die dortigen Schutzplanken und kippte um. Die Ladung, es handelte sich um Gerste, verteilte sich unter anderem auf dem Grünstreifen. Da auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn entsprechend gereinigt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme über die Tank- und Rastanlage abgeleitet. Der 58-Jährige kam zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen.

08.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

