POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fußgänger

Kirn (ots) - Am 20.04.2025, in der Zeit von 00:00 bis 08:30 Uhr wurde ein Snackautomat, welcher im Kasinoweg (Ecke Bahnhofstraße) in Kirn aufgestellt ist, nicht unerheblich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden belaufe sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten Hinweise an die Polizei in Kirn (06752-1560) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 ...

mehr