POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Simmertal, Am Flachsberg (ots) - Am Dienstag, den 15.04.2025 kam es vermutlich in der Zeit von 12:30 Uhr bis 17:15 Uhr zu Sachbeschädigungen am Clubheim des VfL Simmertal und des TC Simmertal. Nach den bisherigen Ermittlungen wurde durch bislang Unbekannte an der Eingangstür des Fussballvereins die Scheibe eingeworfen. Auf dem Gelände des Tennisclubs bestiegen die Täter den Balkon und warfen mehrere Sitzgarnituren auf ...

mehr