POL-OF: Toyota gestohlen; Radler angefahren - Zeugensuche; Polizei nahm mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Toyota RAV4 gestohlen: Kripo sucht Zeugen - Offenbach am Main

(fg) Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, da Autodiebe einen in der Felix-Mendelssohn-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkten Toyota RAV4 gestohlen haben. Das schwarze Auto, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 6663 angebracht waren, wurde durch die Kriminalpolizei umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Sonntagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 9 Uhr. Wie die Diebe den Toyota öffneten und anschließend starteten, ist bislang unbekannt. Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

2. Radler angefahren: Zeugensuche nach Unfallflucht - Offenbach am Main

(fg) Nach einer Unfallflucht am Sonntagnachmittag im Bereich der Berliner Straße / Kaiserstraße, bei der ein 18 Jahre alter Radler stürzte, sucht die Polizei nach Zeugen. Der 18-Jährige war eigenen Angaben zufolge gegen 15.30 Uhr auf der Berliner Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Kaiserstraße am Hinterrad angefahren worden sei. Er stürzte zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Peugeot gehandelt haben. Der Fahrer habe mehrfach gehupt und sei dann in seinem Kleinwagen auf der Berliner Straße davongefahren. Am Mountainbike des 18-Jährigen entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Polizei fand Baseballschläger, Reizstoffpistole und Softair-Pistole in Kofferraum - Offenbach am Main

(fg) Bei der Kontrolle eines Mercedes auf einem Parkplatz in der Waldstraße ("Nasses Dreieck") fanden Polizeibeamte am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, einen Baseballschläger, eine Reizstoffpistole und eine Softair-Pistole. Die aufgefundenen Gegenstände wurden zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Ein aufmerksamer Bürger aus Heusenstamm hatte sich zuvor bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein ihm Unbekannter mindestens einen waffenähnlichen Gegenstand in den Mercedes verladen habe. Kurz darauf kam es dann zur Kontrolle des gemeldeten Wagens sowie des 18 Jahre alten Fahrers. Erste Ermittlungen ergaben, dass kein Verstoß nach dem Waffengesetz vorlag; daher wurde auch kein Strafverfahren eingeleitet. Die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wird derzeit geprüft.

4. Polizei nahm mutmaßliche Einbrecher vorläufig fest - Dreieich / Dreieichenhain

(fg) Zügige Festnahme: Am Montagabend nahmen Polizeibeamte zwei mutmaßliche Einbrecher im Alter von 24 und 29 Jahren in einem Wohnhaus in der Schillerstraße in Dreieichenhain vorläufig fest. Eine aufmerksame Zeugin meldete sich gegen 23.15 Uhr telefonisch bei der Polizei und gab an, dass sie eine offensichtlich unberechtigte Person im Garten eines Wohnhauses in der Schillerstraße wahrgenommen habe; zudem hätte es gepoltert. Kurz darauf kam es auch unter dem Einsatz eines Diensthundes zur vorläufigen Festnahme der beiden Verdächtigen in einer Einliegerwohnung im Souterrain des Hauses. Die beiden Beschuldigten sollen ein Kellerfenster eingeworfen haben; anschließend seien sie durch dieses ins Innere gelangt. Der 29-Jährige musste nach dem Einsatz des Diensthundes kurzzeitig zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus, ehe er ebenso wie der 24-Jährige in die Gewahrsamszellen des Polizeipräsidiums Südosthessen gebracht wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit an.

5. Unfallfahrer zunächst geflohen: 20.000 Euro Schaden - Langen

(fg) Am Dienstagmorgen, gegen 2.15 Uhr, waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei nach einem gemeldeten Verkehrsunfall auf der Koberstädter Straße im Einsatz; vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen verunfallten BMW i4 M50 vor; vom mutmaßlichen Fahrer fehlte jedoch zunächst jede Spur. Da die Airbags ausgelöst hatten und aufgrund des Unfallbildes auch von einer Verletzung beim Unfallfahrer ausgegangen wurde, initiierte die Polizei umfassende Suchmaßnahmen. Rund zwei Stunden nach der Unfallaufnahme trafen Beamte den mutmaßlichen Fahrer mit leichten Verletzungen vor einem nahegelegenen Krankenhaus an. Gegen den 41 Jahre alten Mann aus Frankfurt am Main wird unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Er steht im Verdacht, während dem Unfall unter dem Einfluss von Alkohol und Cannabis gestanden zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der BMW-Lenker die Koberstädter Straße in Richtung Bundesstraße 486 befahren haben. Beim Abbiegen habe der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren. Es kam zur Kollision mit einem Baum, ehe der Wagen circa fünf Meter von der Straße entfernt im Gebüsch stehen blieb. Bei dem Unfall wurden der BMW, ein Baum und zwei Verkehrsschilder beschädigt; insgesamt wird der entstandene Schaden auf rund 20.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 069 8098-5699.

6. Unfallflucht im Wohngebiet: Zeugen gesucht! - Mainhausen / Mainflingen

(cw) Am vergangenen Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 16.30 Uhr in der Brüder-Grimm-Straße (zweistellige Hausnummer) in Mainflingen eine Unfallflucht, weshalb die Polizei weiterhin nach Zeugen sucht. Ein Unbekannter beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Opel Astra im Bereich der Fahrerseite. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Möglicherweise handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen BMW mit OF-Kennzeichen. Zeugen melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

08.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

