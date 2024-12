POL-PIKIR: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Kirn (ots) - Am 08.12.2024 zwischen 07:30 Uhr und 15:55 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Gerbergasse in Kirn ein geparkter PKW Ford Mondeo beschädigt. Am Fahrzeug wurde neben der Windschutzscheibe auch die Motorhaube eingeschlagen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kirn zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Kirn Telefon: 06752 1560 E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de ...

