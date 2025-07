Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwei Leichtverletzte und 30.000 Euro Schaden: Peugeot geriet auf Gegenfahrbahn

Schlüchtern (ots)

(fg) Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, auf der Landesstraße 3329 ereignete.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger, gemeinsam mit einer 14-Jährigen und einem 17-Jährigen, in seinem braunen Audi auf der Landesstraße 3329 von Schlüchtern kommend in Richtung Steinau an der Straße unterwegs. In Höhe der Ausfahrt Niederzell sei ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Peugeot auf die Fahrspur des Audis geraten. Der Audi-Lenker habe noch ausweichen wollen, was jedoch nicht mehr gelang. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos. Der 48 Jahre alte Fahrer im Peugeot und der Audi-Fahrer kamen zur weiteren medizinischen Behandlung jeweils in ein Krankenhaus. Die beiden im Audi befindlichen Teenager blieben nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern.

10.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

