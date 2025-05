POL-NB: Mann vom Rad gerissen und beraubt

Waren (ots) - Heute Morgen gegen 07:50 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Waren eine Rauchentwicklung an einem Fenster an einem Gebäude in der Teterower Straße in Waren gemeldet. Ein Streifenwagen der ortsansässigen Wasserschutzpolizei fuhr als Unterstützung vor Ort und konnte keine verdächtigen Personen im Nahbereich feststellen. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren kamen ebenfalls vor Ort und löschten einen glimmenden noch rauchenden Fensterrahmen des Gebäudes. ...

