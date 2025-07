Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Personenbeschreibung zu Taschendieb liegt vor; Kontrollen im Dienstgebiet: 24 Gurt- und 23 Handyverstöße geahndet; und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Personenbeschreibung zu Taschendieb liegt vor: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Hanauer Innenstadt in der Karl-Röttelberg-Straße (10er-Hausnummern) ein Taschendiebstahl, weshalb die Polizei nun mit einer Personenbeschreibung nach dem Täter sucht. Gegen 13 Uhr sprach ein etwa 1,70 Meter großer Mann von schlanker Statur einen Passanten an und entwendete im weiteren Verlauf dessen Geldbörse aus der Gesäßtasche. Der Täter hatte einen schwarzen Bart und war komplett schwarz gekleidet. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

2. Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen: 22 Jahre alter Verdächtiger - Hanau / Steinheim

(fg) Die Hanauer Kriminalpolizei ermittelt gegen einen 22 Jahre alten Verdächtigen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen. Der Hanauer soll sich am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in der Brandenburgstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern in eine dortige Hofeinfahrt gestellt und entblößt haben. Anschließend habe er an seinem herausgeholten Glied herumgespielt. Die Handlungen soll er in Richtung einer 22 Jahre alten Frau ausgeführt haben. Auf den 22-Jährigen kommt nun ein entsprechendes Strafverfahren zu.

3. Kontrollen im Dienstgebiet: 24 Gurt- und 23 Handyverstöße geahndet - Hanau

(fg) Am Mittwoch führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeame des Hanauer Reviers mit Unterstützung des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz zwischen 9 und 17 Uhr stationäre Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. Hierbei wurden unter anderem 24 Gurt- sowie 23 Handyverstöße geahndet. An den Kontrollstellen in der Dettinger Straße sowie in der Luise-Kiesselbach-Straße konnte eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmern festgestellt werden, welche den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt während der Fahrt nicht angelegt hatten oder ordnungswidrig ein Mobiltelefon bedienten. Des Weiteren bewegten zwei Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl für diese kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Ferner hielten die Ordnungshüter im Laufe des Tages drei Personen an, welche ihr Kraftfahrzeug offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln führten; sie mussten mit zur Blutentnahme auf die Wache des Reviers am Freiheitsplatz. Ein weiterer Autofahrer führte ein Einhandmesser in seinem Wagen mit; dieses wurde folglich sichergestellt und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eröffnet.

Des Weiteren wurde am Nachmittag vier Auszubildenden der Wachpolizei unter Beaufsichtigung zweier Ausbilder die Möglichkeit gegeben, erste Einblicke in den Polizeiberuf zu erlangen.

4. Beinverletzung vorgetäuscht: Geldbörse gestohlen - Gelnhausen / Hailer

(fg) Dreister Trickdiebstahl am Mittwochmorgen, gegen 10.35 Uhr, auf dem Kaufland Parkplatz im Weißkirchenweg in Hailer. Ein 25 bis 30 Jahre alter Mann täuschte gegenüber einer Frau, die gerade ihren Einkauf einlud, eine Beinverletzung vor. Hierbei soll sich der etwa 1,75 Meter große Mann an der Frau festgehalten und diese nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus gefragt haben. Kurz darauf wurde der Diebstahl der Geldbörse festgestellt. Der Unbekannte hatte einen Bart und war mit einer schwarzen Hose und einem weißen T-Shirt bekleidet. Aufgrund seiner angeblichen Beinverletzung sei der Täter hinkend unterwegs gewesen. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

5. Feuerwehr und Polizei rückten zu Brand aus - Schlüchtern

(cw) Feuerwehr und Polizei rückten gemeinsam zu einem Brand in der Straße "Unter den Linden" (einstellige Hausnummern) aus, den ein Mitteiler am Donnerstagmorgen, kurz vor 4 Uhr, meldete. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand im Bereich des Erdgeschosses, in dem sich ein Café befindet, schnell unter Kontrolle bringen. Der hervorgerufene Sachschaden, unter anderem am Mobiliar, am Vordach, an der Markise sowie an der Hausfassade, liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursachenermittler der Polizei prüfen nun, wie es zum Brand kommen konnte und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

