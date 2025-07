Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mutmaßlicher Dieb auf Parkplatz gestellt; Einbrecher waren in zwei Wohnungen; Mehrere Festnahmen nach Fahrzeugkontrolle; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mutmaßlicher Dieb auf Parkplatz gestellt: weiterer Beteiligter floh - Zeugensuche! - Offenbach am Main

(fg) Zwei Männer waren am Donnerstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Mathildenstraße im Bereich der 10er-Hausnummer unterwegs und sollen hierbei mehrere Packungen Wein in mitgeführten Rucksäcken verstaut haben. Die beiden beabsichtigten offenbar den REWE zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Einer Mitarbeiterin gelang es mit der Hilfe zweier Zeugen einen 48-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Rucksack des Verdächtigen wurden vier Packungen Wein aufgefunden. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Sein etwa 1,75 Meter großer Begleiter flüchtete über den Parkplatz. Er trug eine schwarze Kappe, ein weißes T-Shirt, eine schwarze lange Hose und schwarze Schuhe. Sein mitgeführter Rucksack war ebenfalls schwarz. Weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Einbrecher waren in zwei Wohnungen: Zeugen gesucht! - Offenbach am Main

(fg) In zwei Wohnungen brachen Unbekannte am Donnerstag, zwischen 15 und 19 Uhr, in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße im Bereich der 60er-Hausnummern ein. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Täter zunächst das Treppenhaus und gingen anschließend in das erste Obergeschoss. Dort zerstörten sie bei zwei Wohnungen das jeweilige Zylinderschloss der Hauseingangstüren und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Ob die Täter etwas mitnahmen, steht bislang nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Polizei machte Personengruppe ausfindig und stellte unter anderem Rauschmittel sowie zwei Pfefferspray-Pistolen sicher - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) Nach einer gemeldeten Auseinandersetzung, an der mehrere Jugendliche beteiligt gewesen sein sollen, machten Polizeibeamte am Donnerstagabend im Leipziger Ring eine Personengruppe ausfindig; bei der Absuche des Nahbereichs fanden die Ordnungshüter einen Rucksack mit Rauschmitteln, Bargeld und einer Feinwaage. Zudem wurden zwei Pfefferspray-Pistolen sichergestellt. Es wurden Strafanzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung, Diebstahl und gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Kurz vor 19 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein, bei dem von einer Auseinandersetzung vor dem Gelände einer Schule in der Wiesbadener Straße berichtet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen verbale Streitigkeiten ausgeufert sein, sodass es letztlich zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen war. Im Zuge dessen hätten zwei der Beteiligten mit Pfefferspray-Pistolen gedroht, um weitere Angriffe zu unterbinden. Im Zuge der Auseinandersetzung habe einer der Beteiligten sein Mobiltelefon verloren; dieses sei im weiteren Verlauf gestohlen worden.

Nach Hinweisen von Zeugen stellten Beamte gegen 19.50 Uhr eine Personengruppe in der Leipziger Straße. In dieser Gruppe befanden sich mutmaßliche Beteiligte der vorherigen Auseinandersetzung. Auf einen 20-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Rauschmitteln zu; in dem in einem Gebüsch aufgefundenen Rucksack, der dem Rodgauer gehören soll, befanden sich etwa 150 Gramm Haschisch sowie circa 15 Gramm Kokain, Bargeld und eine Feinwaage. In einer aufgefundenen Jacke befanden sich ein Ausweis und etwa 50 Gramm Haschisch. Gegen den 20-Jährigen mutmaßlichen Besitzer wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Im Rahmen der Ermittlungen auf der Station wurde gegen einen 19-Jährigen aus der Gruppe zudem eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet, da dieser am Sonntag (6. Juli 2025, gegen 18 Uhr) in der Breslauer Straße im Bereich der 10er-Hausnummern einer Person mit einer Pfefferspray-Pistole ins Gesicht geschossen haben soll. Zeugen der Auseinandersetzung am Donnerstagabend sowie Hinweisgeber zu der Tat am Sonntag werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm zu melden.

4. Mehrere Festnahmen nach Fahrzeugkontrolle - Bundesautobahn 3 / Tank- und Rastanlage Weiskirchen

(cw) Gleich mehrere Festnahmen verzeichneten Zivilfahnder der Operativen Einheit Bundesautobahn, als diese am Mittwochnachmittag, gegen 16 Uhr, einen Opel mit drei Fahrzeuginsassen kontrollierten. Die Kontrolle fand auf der Tank- und Rastanlage Weiskirchen in Fahrtrichtung Köln statt. Der 43-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln; der durchgeführte Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis an, weshalb dem vorläufig Festgenommenen Blut abgenommen wurde. Auf ihn kommt unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu. Die 50 Jahre alte Mitfahrerin konnte sich zunächst nicht ausweisen. Bei der Überprüfung ihrer Identität mittels des sogenannten Fast-ID-Verfahrens, stellten die Gesetzeshüter anschließend fest, dass gegen die Frau ein Abschiebehaftbefehl vorlag. Sie musste mit zur Wache, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde und anschließend in das Polizeigewahrsam kam. Auf sie wartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Die dritte Person war wegen mehrerer Delikte zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Die Polizisten notierten den derzeitigen Wohnort des 45-Jährigen und entließen ihn im Anschluss. Als wäre das noch nicht genug, stellten die aufmerksamen Schutzmänner auch noch fest, dass der Versicherungsschutz des Astras abgelaufen war, weshalb eine weitere Strafanzeige gefertigt wurde.

5. Unfall zwischen E-Scooter und Audi - Wer hat etwas gesehen? - Dietzenbach

(cw) Die Beamten der Polizeistation Dietzenbach suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Dienstag im Bereich der Lise-Meitner-Straße / Rodgaustraße und der Straße "An der Feuerwehr" ereignete. Es kam gegen 13.10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem 17 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und einem 22-jährigen Audi-Lenker. Der Hergang des Unfalls an sich ist noch weitestgehend unklar, da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Geschehen machen. Der Zweiradfahrer trug Schürfwunden im Bereich des Rückens davon. Am Gefährt entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das grüne Auto wies Beschädigungen in Form von Kratzern an der Stoßstange und einer Delle in der Motorhaube auf. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06174 837-0 an die Polizei in Dietzenbach.

11.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

