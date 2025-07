Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Schnelle Festnahme nach Flaschenwurf - Hanau

Stadt Hanau (ots)

Am frühen Montagabend, gegen 17:00 Uhr, wurde die Polizei Hanau über eine Flaschenwurf an einer Bushaltestelle in der Burgallee in Hanau-Kesselstadt informiert. Eine bis zu diesem Zeitpunkt unbekannte männliche Person warf ohne ersichtlichen Grund eine Bierflasche gegen die Außenscheibe eines Linienbusses. Die Scheibe zersplitterte und verletzte hierbei zwei unbeteiligte Insassen. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß. Eine 12-jährige erlitt leichte Schürfwunden und konnte nach ärztlicher Versorgung vor Ort entlassen werden. Ein 42-jähriger wurde mit einer Schnittwunde an der Wange zur weiteren Behandlung vorsorglich ins Klinikum Hanau verbracht. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der Zeugen gelang es den anwesenden Beamten schnell, den Tatverdächtigen zu ermitteln und in der Folge an seiner Wohnanschrift festzunehmen. Durch die involvierte Staatsanwaltschaft bzw. dem AG Hanau wurde eine Blutentnahme bei dem 44-jähriger Beschuldigten Kesselstädter angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung.

Offenbach am Main, 14.07.2025, RENKER, PvD

