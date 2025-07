POL-OF: Schnelle Festnahmen am Freiheitsplatz; Einbruch in Mehrfamilienhaus; Unbekannte traten und beleidigten: Wer kann Hinweise geben?

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Schnelle Festnahmen am Freiheitsplatz: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet - Hanau

(fg) Zwei schnelle Festnahmen verzeichnete die Polizei am Montag, gegen 17.45 Uhr, am Hanauer Freiheitsplatz nach einer gemeldeten körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Durch umgehend entsandte Streifen konnte ein Tatverdächtiger noch am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der zweite Beteiligte wurde im Rahmen der Fahndung ebenfalls in Tatortnähe gesichtet und vorläufig festgenommen.

Die beiden Festgenommenen im Alter von 22 und 23 Jahren aus Nidderau mussten mit zur Wache und dort eine Blutprobe abgeben, da sie offenbar unter dem Einfluss von Rauschmitteln standen. So schlug bei einem der Vortest positiv auf THC, bei dem anderen der Vortest positiv auf Kokain an.

Die zwei Verdächtigen sollen zuvor mit einer weiteren Person auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Der dritte Beteiligte flüchtete zwar, umfassende Ermittlungen ergaben jedoch bereits Rückschlüsse auf dessen Identität.

Der 23 Jahre alte Geschädigte aus Gelnhausen verneinte eine Behandlung durch einen Rettungswagen. Die polizeilichen Ermittlungen werden nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

2. Einbruch in Mehrfamilienhaus: Unbekannte nahmen Schmuck mit - Hanau

(fg) In der Jakobusstraße im Bereich der 20er-Hausnummern nahmen Einbrecher Schmuck aus einem dortigen Mehrfamilienhaus mit, weshalb die Kripo nun nach Zeugen sucht. Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montagnachmittag, 15.30 Uhr, hebelten die Täter zunächst die Eingangstür und im weiteren Verlauf die Tür einer Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und nahmen Schmuck an sich. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Einbruchs und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Unbekannte traten und beleidigten: Wer kann Hinweise geben? - Hanau

(cw) Wer sich am Montagnachmittag, gegen 17 Uhr, im Bereich des Kinzigbogens vor einer Eisdiele aufgehalten hat, könnte Zeuge eines verbalen und körperlichen Angriffs auf eine dreiköpfige Familie geworden sein. Zwei bislang unbekannte Personen sollen die Familie unter anderem verbal beleidigt und ihnen den Mittelfinger gezeigt haben. Zudem sei die 4-jährige Tochter von der weiblichen Unbekannten geschubst und der 39-jährige Vater von dem männlichen Täter, der ein blaues Polohemd und eine Bluejeans trug, getreten worden. Der Unbekannte trug ferner einen Rucksack und eine Brille. Die Angreiferin war Ende 30, etwa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hatte dunkelbraune Haare. Bekleidet war sie mit einer grauen Trainingshose und einem schwarzen Oberteil. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 an die Polizei in Hanau.

