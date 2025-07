Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin verletzt sich bei Unfall schwer

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Münsterstraße/Ostwall/Osterstraße/Theodor-Heuss-Ring;

Unfallzeit: 09.07.2025, 14.30 Uhr;

Schwere Verletzungen bei einem Unfall erlitten hat eine 73-jährige Frau aus Bocholt. Diese befuhr am Mittwoch gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec den Theodor-Heuss-Ring und wollte nach links in die Osterstraße abbiegen. Sie verließ dazu den Radweg und fuhr zur Fahrbahnmitte, um dort auf den Einleitungsstreifen für Radfahrer zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 85-jährigen Bocholters, der vom Theodor-Heuss-Ring kommend den Linksabbiegerstreifen zur Osterstraße befahren wollte. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (pl)

