POL-BOR: Bocholt - Viele Haushalte nach Verkehrsunfall ohne Internet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Im Königsesch;

Unfallzeit: 10.07.2025, 03.10 Uhr;

Ein Gesamtschaden von etwa 290.000 Euro, viele Haushalte ohne Internet und mit viel Glück keine Verletzten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom frühen Donnerstagmorgen in Bocholt.

Ein 19-Jährige aus Duisburg war gegen 03.10 Uhr auf der Straße Im Königsesch in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Im Bereich einer scharfen Kurve verlor er vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes S 63 AMG. Er kollidierte mit einem in einer Parkbucht abgestellten VW Golf, welcher durch den Zusammenstoß auf zwei Glasfaser-Verteilerkästen am Straßenrand geschoben wurde. Glücklicherweise blieben der Autofahrer und seine 19-jährige Beifahrerin aus Bocholt unverletzt. Bei beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Verteilerkästen wurden derart zerstört, dass viele Haushalte vom Internetausfall betroffen sind. Die Polizeibeamten stellten den Mercedes sowie den Führerschein des Fahrers sicher. Die Ermittlungen dauern an.

