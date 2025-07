Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Umfassende Ermittlungen führten zur Festnahme eines 58-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis - Untersuchungshaft - Durchsuchungen

Nidderau / Frankfurt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(fg) Umfassende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe bei der Kriminalpolizei mündeten am Dienstagmorgen in der vorläufigen Festnahme eines 58 Jahre alten Mannes aus dem Main-Kinzig-Kreis. Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, eine 45 Jahre alte Frau in Nidderau getötet zu haben. Diese war im März tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden.

Im Rahmen der geführten Ermittlungen erfolgten unter anderem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, eine Obduktion des Leichnams der Betroffenen, Maßnahmen zur Tatrekonstruktion und eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen. Zudem wandten sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei Anfang Juli mit einem Öffentlichkeitsaufruf an die Bevölkerung.

In den frühen Morgenstunden (Dienstag, 15. Juli) kam es nun zur Festnahme des 58-Jährigen. Im Anschluss erfolgten die Durchsuchungen von drei Objekten, davon eines in Frankfurt am Main und zwei im Main-Kinzig-Kreis, weitere umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen sowie Zeugenvernehmungen. Neben der zuständigen Staatsanwältin waren zahlreiche Beamte der Polizeidirektion Main-Kinzig und des Hessischen Landeskriminalamtes, Beamte für digital-forensische Ermittlungen, operative Einsatzkräfte sowie verschiedene Diensthunde am Einsatz beteiligt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der Beschuldigte im weiteren Verlauf des Tages dem Haftrichter des Amtsgerichts Hanau vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Untersuchungshaftbefehl, sodass sich der Beschuldigte nunmehr in der JVA befindet. Eine Einlassung des Beschuldigten zum Tatvorwurf erfolgte nicht.

16.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell