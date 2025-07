Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rollladen nach oben geschoben und Terrassentür eingeschlagen; Tasche von Kinderwagen gestohlen; Mutmaßlicher Kupferdieb durch Zufallsfund überführt; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Rollladen nach oben geschoben und Terrassentür eingeschlagen: Zeugensuche nach Einbruch - Offenbach am Main

(fg) Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße im Bereich der 60er-Hausnummern am Dienstag, zwischen 5 und 21 Uhr, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Um in das Innere der Erdgeschosswohnung zu gelangen hatten die Täter den Rollladen der Terrassentür nach oben geschoben und anschließend die Scheibe der dahinterliegenden Tür eingeschlagen. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume und nahmen Schmuck sowie Bargeld mit. Der an der Terrassentür entstandene Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Tasche von Kinderwagen gestohlen: Polizei sucht Frau mit Personenbeschreibung - Offenbach am Main

(fg) Etwa 1,70 Meter groß, weiblich, circa 50 Jahre alt, schlanke Figur und Glatze: mit dieser Personenbeschreibung sucht die Polizei eine Frau, nachdem es am Dienstagnachmittag auf dem Spielplatz im Quartierspark im Mathildenviertel (Mathildenstraße, 10er-Hausnummern) zu einem Diebstahl gekommen war. Die Unbekannte, die eine rosa Kappe und ein beigefarbenes T-Shirt trug, habe die am Kinderwagen hängende Tasche der Geschädigten entwendet. In der gestohlenen Tasche befanden sich unter anderem die Geldbörse der Offenbacherin sowie Kinderutensilien. Die Tat ereignete sich gegen 13.40 Uhr. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Mutmaßlicher Kupferdieb durch Zufallsfund überführt - Offenbach am Main

(cw) Zuvor unterschlagene Kopfhörer führten die Ermittler der Polizei am Dienstag zu einem vermeintlichen Kupferdieb. Ein 27-Jähriger verständigte kurz vor 13 Uhr die Polizei, da er seine unterschlagenen Kopfhörer in einer Wohnung habe orten können. Die daraus resultierende Wohnungsdurchsuchung in der August-Hecht-Straße führte zum Auffinden von Kupferkabeln im Wert eines hohen vierstelligen Betrages; die Beamten stellten die Kabel sicher. Der 35-jährige Tatverdächtige musste für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Polizeiwache. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls. Woher die gestohlenen Kabel stammen, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

4. Zeugensuche nach Unfall: 84-Jähriger schwer verletzt - Offenbach am Main

(cw) Ein 84-Jähriger kam am Dienstag mit schweren Kopfverletzungen in ein Klinikum. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er gegen 12 Uhr alleine mit einem Pedelec in der Schloßgartenstraße im Bereich einer Bushaltestelle verunfallt sein. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfallgeschehens und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

5. Beifahrerin im Krankenhaus verstorben - Autobahn 45 und 3 / Autobahndreieck Seligenstadt

(fg) Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen im Bereich des Seligenstädter Dreiecks (wir berichteten) verstarb die 22 Jahre alte Beifahrerin im Krankenhaus.

Zeugen des Unfallgeschehens werden weiterhin gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

6. Zwei Verletzte und 53.000 Euro Schaden: Zeugensuche! - Rodgau / Autobahn 3

(fg) Auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau in Fahrtrichtung Würzburg ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 35 Jahre alter Peugeot-Fahrer und eine 36-Jährige Seat-Lenkerin kamen nach dem Unfall zur weiteren medizinischen Behandlung in Krankenhäuser.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 36-Jährige in seinem Peugeot Boxer die rechte Fahrspur der Autobahn 3. Der Lenker eines vorausfahrenden Lastkraftwagens musste sein Gefährt verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der Peugeot-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät, beabsichtigte noch abzubremsen und dem stehenden Lastkraftwagen auszuweichen; hierbei streifte er jedoch das Heck des Lastkraftwagens. Der Peugeot kam letztlich auf dem Seitenstreifen links neben dem LKW zum Stehen. Die Seat-Fahrerin konnte ebenfalls nicht mehr ausreichend abbremsen und kollidierte mit dem Lastkraftwagen. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und zu Rückstau. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

16.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell