POL Schwaben Nord: 1165 - Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (23.06.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Straßenbahn am Königsplatz. Hierbei wurden mindestens drei Personen leicht verletzt. Gegen 19.45 Uhr kam es offenbar zunächst zu einem Streit zwischen einem 84-Jährigen und einem 16-Jährigen sowie einem 14-Jährigen in der Straßenbahn der Linie 1. Dabei ...

