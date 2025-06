POL Schwaben Nord: 1162 - Polizei beobachtet mutmaßliches Rennen

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Lechhausen - Gestern (23.06.2025) beobachtete eine Polizeistreife in der Derchingern Straße ein mutmaßliches Kraftfahrzeugrennen. Die Polizei stellte den Führerschein eines 19-Jährigen sicher. Gegen 21.10 Uhr standen zwei Fahrzeuge an einer Ampel. Aufgrund ihres auffälligen Verhaltens an der roten Ampel wurden Polizeibeamten auf die Situation aufmerksam. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten die Fahrzeuge stark und fuhren mit hoher Geschwindigkeit los. Im weiteren Verlauf trennten sich die beiden Fahrzeuge. Die Beamten hielten eines der beiden Fahrzeuge in der Radetzkystraße an. Der 19-jährige Fahrer wurde kontrolliert. Die Ermittlungen zum zweiten Fahrer dauern an. Die Polizei ermittelt nun gegen die Beteiligten wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

