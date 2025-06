Polizei Düren

POL-DN: Verkehrskontrolle - Drogenfahrt aufgedeckt

Linnich (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.06.2025) führten Polizeibeamte der Polizeiwache Jülich auf der Brachelener Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Dabei wurde ein 28-jähriger Autofahrer aus Hückelhoven gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen 15:40 Uhr hielten die Einsatzkräfte den Mann an. Während der Kontrolle fiel er durch auffälliges Verhalten und sichtbare körperliche Symptome auf, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte diesen Verdacht. Die Beamten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und brachten ihn zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus. Den 28-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei: Wer berauscht ein Fahrzeug führt, bringt nicht nur sich selbst, sondern auch andere in Gefahr. Selbst kleinste Mengen von Betäubungsmitteln können die Reaktionsfähigkeit erheblich beeinträchtigen und zu schweren Unfällen führen.

