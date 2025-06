Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1166 - Tödlicher Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Friedberg / FR München - Am heutigen Dienstag (24.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Friedberg und Dasing. Ein 59-jähriger Lkw-Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Gegen 03.45 Uhr geriet der Lkw nach derzeitigen Erkenntnissen alleinbeteiligt ins Schlingern, nachdem offenbar ein Reifen des Lkw in Brand geriet und platzte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Lkw mit der Betongleitwand und stürzte dabei zum Teil um. Hierbei geriet der Lkw in Brand. Der Fahrer des Lkws wurde bei dem Brand tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 163.000 Euro. Die A8 bleibt in Fahrtrichtung München zwischen der AS Friedberg und der AS Dasing noch bis mindestens in die Abendstunden aufgrund von Straßenarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Die Polizei bittet hier entsprechend mehr Zeit einzuplanen und den Bereich weiträumig zu umfahren.

