POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (19.06.2025), 23.45 Uhr bis Freitag (20.06.2025), 09.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Berliner Allee ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinem Beuteschaden. Kriegshaber - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20.06.2025) drang eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Fitnessstudio in ...

