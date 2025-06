Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1160 - Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (23.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in der Proviantbachstraße. Einsatzkräfte nahmen einen 43-jährigen Tatverdächtigen fest. Gegen 13.30 Uhr griff der 43-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen einen 25-jährigen Mitbewohner mit einem Messer an. Anschließend flüchtete der 43-Jährige aus der Unterkunft, wobei ihm der 25-Jährige mit einem Holzstock folgte. Einsatzkräfte stoppten beide Männer im Bereich der Berliner Allee und nahmen den 43-Jährigen vorläufig fest. Der 25-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 43-Jährige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 43-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

