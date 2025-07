Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Detonation: Restaurant in der Kaiserleistraße beschädigt

Offenbach am Main (ots)

(cl) In den frühen Morgenstunden kam es an einem Restaurant in der Kaiserleistraße in Offenbach zu einer Detonation. Gegen 6.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein, die umgehend ausrückten. Das Restaurant wurde hierbei beschädigt; umliegende Gebäude blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unbeschädigt. Verletzt wurde offenbar niemand.

Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ist derzeit vor Ort und führt umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei in Offenbach zu wenden.

