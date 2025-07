Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Bar - Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen; Zeugensuche nach Einbruch in Café

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Einbruch in Bar: Kripo ermittelt und sucht nach Zeugen! - Hanau

(fg) Unbekannte waren am Mittwochmorgen in einer Bar in der Straße "Kanaltorplatz" (einstellige Hausnummern) zugange und beabsichtigten die dortigen Spielautomaten aufzuhebeln; da dies offensichtlich misslang, gingen die Einbrecher hinter die Theke und nahmen eine Geldbörse aus einer Schublade an sich. Zuvor hatten sie die Eingangstür aufgehebelt, den Innenraum betreten und diesen durchsucht. Der Einbruch ereignete sich zwischen 3.30 Uhr und 3.40 Uhr. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123.

2. Zeugensuche nach Einbruch in Café - Maintal / Hochstadt

(fg) In einem Café in der Hauptstraße (40er-Hausnummern) in Hochstadt waren Einbrecher offenbar in der Nacht zum Donnerstag zugange und stahlen Bargeld. Der Einbruch wurde am Donnerstagmorgen, gegen 8 Uhr, bei der Polizei angezeigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

17.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

