POL-E: Essen/Mülheim an der Ruhr: Unbekannter nutzt neue Bankkarte und bucht mehrfach Geld ab - Fotofahndung

Essen (ots) - 45356 E.-Bochold: Am Montagmorgen (24. Februar) wurde ein 8-Jähriger vor der Bergmühlenschule von einem unbekannten PKW-Fahrer angefahren. Der Schüler wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 7:45 Uhr war der 8-Jährige auf dem Weg zur Schule. Am Eingang an der Weizenstraße fuhr ein Unbekannter aus einer der Parkbuchten und touchierte ...

