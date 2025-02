Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter fährt in geparkten Jeep und flüchtet - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45134 E.-Rellinghausen:

Am Montagnachmittag (24. Februar) wurde der geparkte Jeep Compass eines 78-jährigen Esseners auf einem Parkplatz an der Frankenstraße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:30 Uhr parkte der 78-Jährige seinen schwarzen Jeep Compass auf dem Kundenparkplatz an der Frankenstraße (gegenüber der Mausgattstraße) und ging in dem dortigen Supermarkt einkaufen. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, wurde er von zwei unbekannten Frauen angesprochen. Sie wiesen ihn darauf hin, dass sein Fahrzeug in seiner Abwesenheit durch einen anderen PKW beschädigt worden sei. Obwohl die Zeuginnen den Unfallbeteiligten angesprochen hätten, soll dieser sich vom Unfallort entfernt haben.

Nun sucht die Polizei die beiden Zeuginnen, die den Unfall vermutlich beobachtet haben, sowie weitere Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell